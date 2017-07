Fire felt på E39

Klokka 07:00 i dag opnar E39 med fire felt mellom Hove og Sandved. Prosjektleiar Per Ove Stokkeland i Statens vegvesen uttaler i ei pressemelding at dette er ein merkedag. Og at framkomsten og trafikktryggleiken for trafikantane no blir mykje betre. Den offisielle snorklippinga skal skje i oktober.