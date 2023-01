Fire dømt etter at Artin (15 måneder) ble funnet død i sjøen ved Karmøy i 2021

Politiet fikk 1. nyttårsdag 2021 melding om funn av en barnekjeledress med en redningsvest i vannkanten lengst sør på Karmøy i Rogaland, ikke langt fra Skudeneshavn.

Nå skal fire menn være dømt for menneskesmugling og uaktsomt drap i Frankrike, melder Stavanger Aftenblad.

To av mennene som er dømt, er iranere bosatt i Danmark. De to andre har også iransk bakgrunn. Alle nektet straffskyld.

– Jeg har absolutt ingenting med dette å gjør , sa Daniel Thienpoent, forsvarer for en av de tiltalte under rettssaken fredag, ifølge Franceinfo.

Aftenbladet skriver at aktor i saken, Amelié Le Salt, kritiserte mennene i krasse ordelag. Hun sa de manglet respekt for menneskeliv og at de kaldblodig utnyttet desperate mennesker.

Ifølge Franceinfo skal de menneskesmuglerne ha fått betalt minst 2000 euro for hver passasjer ombord på båtene de brukte.

Politiet sin hovedteori var at det hadde skjedd en tragisk ulykke under en båtferd og at barnet hadde skyldt i land.

Politiet hadde tidlig en hypotese om at det var nettopp Artin som var funnet på Karmøy, særlig fordi det fantes bilder av gutten med tilsvarende vinterdress som det var på levningene.

NRK fortalte historien om lille Artin tidligere:

Den lille gutten som kom flytende til Karmøy

Skal ha ligget i vannet i 67 døgn

Båten som Artin og familien hans var i, hadde kantret i Den engelske kanal i oktober 2020. Artin ble altså funnet drøyt tre måneder senere.

Båten som skulle frakte familien til England var overfylt. En av de overlevende etter kantringen fortalte til BBC at båten hadde tatt inn vann etter noen kilometer. Moren, søsknene og Artin hadde søkt ly under dekk, og dette skal ha ført til at de ble fanget da båten kantret.

En fisker skal ha gjort observasjon som førte til at en kollega og Fredric Sandhåland fra politiet fant Artin.

Fredric Sandhåland og en kollega var de første som så at det var et lite dødt barn i kjeledressen ved Karmøy. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Mennene som nå er dømt skal ha fått fra to til ni års fengsel ifølge den franske avisa La Voix du Nord.