Fire dødsfall i trafikken på to månader

Ein ung mann mista livet etter å ha kollidert med eit tre då han køyrde ut av vegen i Drangsdalen i Lund i går kveld. Dette er den fjerde dødsulukka i Lund kommune dette året. I slutten av januar omkom ein mann i ein kollisjon mellom bil og vogntog i Drangsdalen.

I tillegg omkom to unge menn då bilen deira hamna i Moisånå for litt over ei veke sidan.