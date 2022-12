Fire biler involvert i trafikkulykke på Karmøy

Det skal ha oppstått en trafikkulykke ved krysset Karmøyvegen/ Hydrovegen på Karmøy. Fire biler skal være involvert. Politiet melder om mulig personskade. De involverte personene sjekkes på legevakt.

Vegtrafikksentralen melder at Karmøyvegen ved Smidjeberg er stengt i nordgående retning som følge av hendelsen. Omkjøring for lette kjøretøy via Sundvegen.

Politiet melder om lange køer begge veier, og får meldinger om kilometervis med stillestående biler.