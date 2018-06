Fire års fengsel i narkotikasak

En dansk statsborger i 40-årene er dømt til fire års fengsel for å ha innført 1,2 kilo amfetamin til Haugesund i november i fjor, skriver Haugesunds Avis. To andre menn i 30-årene er også dømt for å ha oppbevart amfetaminet i sine hjem.