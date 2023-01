Den siste av de fire ble pågrepet onsdag ettermiddag, avhørt på politihuset og løslatt.

– Én av dem er siktet for drapsforsøk, mens de tre andre er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund.

Forsvarer til den siste siktede gutten, Stian Kristensen, opplyser at han har forklart seg om sin rolle og befatning om hva som har skjedd

– Men han har ikke formelt sett fått spørsmål om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier guttens forsvarer Stian Kristensen.

Det er politiets etterforskning som har ført fram til at nye personer er siktet i denne saken, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund.

Politiadvokat Torbjørg Ristesund ved Sør-Vest politidistrikt Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I tillegg var allerede en 16 år gammel gutt siktet for drapsforsøk . Han ble løslatt i natt, da det ikke var grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.

Det var mandag kveld at hendelsen skjedde utenfor den fornærmede guttens hjem på Tasta. Han ble kjørt til legevakten, og deretter lagt inn på Stavanger universitetssjukehus.

– Etter forholdene går det bra med gutten, sa 16-åringens bistandsadvokat Elisabeth Fjeld i går.

16-åringen som er siktet for drapsforsøk erkjenner ikke straffskyld.

Endret status fra vitne til siktet

Politiet har siden i går gjennomført en rekke etterforskningsskritt, blant annet åstedsundersøkelse, rundspørring, beslag, avhør av fornærmede, siktede og vitner.

– De to som i går ble siktet for medvirkning til grov kroppsskade er avhørt på politihuset i Stavanger i natt. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva de har forklart i avhør, sier politiadvokaten.

– Hvordan har dere jobbet for å finne frem til de nye siktede?

– Vi har sikret telefoner og andre medier. Gjennom det, og vitneavhør har vi kommet frem til de nye siktede, sier Ristesund.

Den ene av 16-åringene hadde status som vitne i saken, men under avhør i natt ble statusen endret til siktelse for medvirkning til grov kroppsskade.

Sigurd Rønningen er forsvarer for den ene av 16-åringene som er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Foto: Ole Andreas Bø

– Jeg ønsker ikke å si noe om hva han har sagt i avhøret, sier guttens forsvarer Sigurd Rønningen.

Gutten er også fra Tasta i likhet med de andre 16-åringene, og tilhører samme miljø.

Han har fått kontaktforbud etter at han ble løslatt i natt. Det samme gjelder for de andre siktede. Hvis de tar kontakt med fornærmede er det straffbart. Alle er løslatt.

– Det var ikke grunnlag for å varetektsfengsle noen av de, sier Ristesund.