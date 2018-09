For fem år siden samlet han derfor gatekunstnere fra flere steder i Norge, og startet prosjektet «Gategaver».

– Gatekunst tilhører folket, ikke bare eliten. For meg var det viktig å gjøre kunstverk tilgjengelig for dem som ikke har råd til å kjøpe dyre malerier, sier Terje Grimen, prosjektinitiativtaker for Gategaver.

Gjentar suksessen

I fjor samlet de over 130 kunstverk, som ble satt ut i blant annet Oslos, Bergens, Stavangers, Trondheims, Harstads og Kristiansands gater.

– Dette gjorde vi i desember. Maleriene ble satt på staffeli på et hemmelig sted i sentrum av disse byene, hvor de ble streamet på facebooksiden vår. Fant man maleriet, kunne man ta det med seg hjem, sier Grimen.

I år gjentok de den suksessfulle skattejakten i Stavanger.

– Folk er sikkert ikke forberedt på at det kommer til å skje i kveld, siden vi alltid har hatt initiativet i desember. Det blir spennende å se hvor mange som følger med, og hvor lang tid det tar før noen finner det, sa Grimen før skattejakten.

Maleri av kjent gatekunstner

Maleriet som skal plasseres et sted i Stavanger i kveld er av graffitikunstneren AFK. Han har blant annet laget kunstverket av Sylvi Listhaug, som dukket opp på en vegg i Bergen natt til 2. påskedag tidligere i år.

– Denne gangen har han laget et annet kunstverk, som han har kalt «Connect», sier Grimen.

Bildet ble funnet etter få minutter, i det gamle jernbanetunnelen på Kaien.

Skattejakt i sentrum

Reglene for skattejakten var enkle: Du skulle følge med på Gategavers facebookside, komme deg ut i gatene og lete etter maleriet.

Fant du det, fikk du ta det med hjem til odel og eie. Helt gratis.

– Fant du ikke maleriet denne gangen, kan du være sikker på at det ikke blir siste anledning. Vi fortsetter med prosjektet så lenge vi har lyst, og vi er fortsatt i oppstartsfasen, sier Grimen.

Heldig vinner

Elin Graneland fikk nyss i skattejakten gjennom Gategavers instagramkonto, og var tilfeldigvis i området da livesendingen begynte.

– Jeg ble tipset av en kollega om at de sto ved undergangen på Kaien, og løp så fort jeg kunne, sier Graneland.

Det kom flere løpende, men Graneland ble den soleklare vinneren.

– Det er kjempekult. Jeg liker bildet godt, og det skal opp på veggen nå, sier Graneland, som akkurat kom inn døren hjemme med kunstverket i hendene.