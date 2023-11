Finn levande dyr på gjenvinningsstasjon

Ved Ivar sin gjenvinningsstasjon på Tau finn dei i blant levande dyr som folk har kasta, skriv Strandbuen.

Nyleg kraup ein levande katt ut av ein matavfallspose. Ein gong tidlegare låg ei levande høne i ein pose.

Ivars klare beskjed er: Kan ein ikkje ta vare på dyr, må dei bli avliva og gravne ned.

– For meg handlar det om respekt for liv. At folk kvittar seg med dyr ved å kaste dei, synest eg ingenting om, seier driftsteknikar Ove Richard Eie til avisa.