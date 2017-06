Fikk varm asfalt over armen

En 29 år gammel mann er sendt til sykehuset i Flekkefjord, etter at han fikk varm asfalt over den ene armen. – Uhellet skjedde under arbeid med å tømme ut asfalt fra en lastebil. Det sier Toralv Skårland, som er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.