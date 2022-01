Fikk tips om fyllekjøring – fant maskingevær

Politiet fikk mandag ettermiddag kontroll på en person etter at de fikk et tips om at han hadde kjørt i beruset tilstand.

Politiet fikk registreringsnummeret på bilen og dro hjem til adressen hans på Gausel, hvor de kom i kontakt med den mistenkte personen, en mann i 30-årene.

– Personen fremstod beruset. Det ble i tillegg gjort beslag av ammunisjon og våpen. Dette vil vi undersøke om han har lovlig adgang til å ha, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.

Politiet er da NRK prater med dem, ikke ferdige å ransake på adressen.

– Det er relativt ferskt dette her, så det kan være mer våpen der ute. Vi vil nok ta en blodprøve av personen for å få knyttet han opp mot denne eventuelle promillekjøringen, sier operasjonslederen.

Det er ifølge Fenne-Jensen gjort funn av skarpe to-hånds-våpen. Ifølge operasjonslederen skal det være snakk om et maskingevær. Det skal i tillegg være funn av ammunisjon, og politiet mistenker at det befinner seg mer i boligen. Både våpen og ammunisjon.

– Mannen er ikke pågrepet enda. Det kommer an på om våpnene er lovlige eller ulovlige, og om personen er skikket til å være i besittelse av våpen basert på tipset om fyllekjøring, sier han.