Fikk tilbud om kriseteam

Torsdag kveld var et kriseteam tilgjengelig for elevene ved Karmøy folkehøgskole, etter at en elev ved skolen fikk problemer under et dykk i sjøen tidligere på dagen. Også skolens rektor var opptatt med å ivareta elevene torsdag kveld. Skadeomfanget er ukjent.