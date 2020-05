Fikk stoppet ruset biltyv

En 40 år gammel mann er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og for å ta kjørt uten gyldig førerkort. Bilen mannen kjørte var i tillegg stjålet, og han er derfor anmeldt for tyveri. Bilen var stjålet fra Skadberg på Sola og stanset i Sandnes.