Fikk Spellemann før selve utdelingen: – Mister det høytidelige

– Hvis jeg hadde fått min første Spellemannpris på det måten, så hadde det nok vært et lite antiklimaks.

Det sier Frank Tønnesen bedre kjent som artisten Tønes.

I går ble han overrasket med en Spellemannpris for albumet «Thilda Bøes legat» under en radiosending på NRK P1.

– Når man gjør det på den måten så mister man det høytidelige rundt Spellemann, sier Tønes.

Han forklarer av noe av det gjeve med å bli nominert er å sitte i en sal sammen med de andre nominerte og føle på spenningen.

49-åringen er likevel tydelig på at han er veldig glad for prisen.

Utelatt fra utdelingen på fredag

Kritikken mot arrangøren kommer etter at Marthe Valle, som var nominert i samme kategori, gikk hardt ut mot måten prisen ble delt ut på i et Facebook-innlegg.

Marthe Valle var blant de nominerte til Spellemannpris i kategorien «Viser og visepop». Men prisen ble delt ut på radio istedenfor fredagens prisutdeling. Foto: asamaria.com

Valle fikk mandag morgen en e-post fra Spellemann om at prisen i hennes kategori «Vise og visepop» skulle deles ut på radio senere samme dag.

Både Valle og Tønes er skuffet over at prisen ikke får plass i den store seremonien som holdes i Oslo på fredag.

– Arrangøren burde skjønne at hvis de ber noen høre på radioen fordi prisen din skal deles ut, så er det ikke noe kjekt å sitte i en bil i joggebukse og høre at prisen går til en nisse fra Haugane, sier Tønes.

Med begrepet «nisse fra Haugane» sikter han til seg selv.

– Jeg skjønner at jeg muligens skyter meg selv i foten med dette innlegget, og derfor vil jeg starte med å være særdeles tydelig på at det ikke handler om at jeg ikke vant Spellemann i kategorien Vise/Visepop.

Slik starter Marthe Valle et Facebook-innlegg i gruppen «Bransja prat». I innlegget retter hun hard kritikk mot hvordan utdelingen av Spellemannprisen gjøres.

Hun var nominert i kategorien «Viser og visepop» sammen med Tønes, Daniela Reyes og Eva Weel Skram.

– Alle skulle være like viktige den kvelden

Hun sammenligner den opplevelsen med hvordan det var sist gang hun var nominert, for snart 20 år siden. Da alle prisene ble delt ut samme kveld.

– Det var ærefullt og høytidelig, og om ikke alle kategoriene var like spennende for alle så var det en føkkings prinsippsak at de i hvert fall var like viktige på akkurat denne kvelden, skriver hun.

Før hun fikk vite at ikke alle prisene skulle deles ut samme kveld, hadde hun kjøp billetter til utdelingen. Men nå tviler hun på om hun i det hele tatt vil dra dit, siden det ser ut som det kun er de mest kommersielle prisene som skal deles ut.

– Ja, jeg vet at jeg framstår som en sur og bitter jævel, men dette er enda et grep som signaliserer at bredden i musikklivet i Norge er mindre viktig.

Valle presiserer i starten av innlegget at hun syns det er veldig stas å bli nominert, og gratulerer Tønes med prisen.

– Gratulerer til Tønes, og det var utrolig stas å bli nominert, en stor ære fra fagfolk og kollegaer, takk!

I skrivende stund har innlegget fått nærmere 400 likes. I tillegg uttrykker flere støtte i kommentarfeltet.

I en melding til NRK skriver Valle at hun ikke ønsker å kommentere utover det som står i innlegget.

– Vil gi hver kategori mer oppmerksomhet

Simen Idsøe Eidsvåg, pressekontakt i Spellemann, forstår noe av frustrasjonen til Valle, men er ikke enig i kritikken.

– Det at man ikke deler ut alle prisene på samme sted til samme tid, er å gå litt vekk fra hvordan Spellemann har blitt løst årene før pandemien, sier Eidsvåg.

– Jeg forstår at det kan gjøre noe med nominasjonsopplevelsen, slik Valle skriver. Men at oppmerksomheten til alle de 28 prisene som skal deles ut er jeg ikke enig i at blir mindre.

Simen Idsøe Eidsvåg, pressekontakt i Spellemann. Foto: Einasr Aslaksen / Pudder Agency

Her bruker han Tønes som et eksempel, der han får god tid på radio, og egen sak i Dagsrevyen på at han vant i kategorien sin, i tillegg til at utdelingen av hans pris vises fredag kveld på NRK 1.

– Sånn var det i fjor også, at de ble lagd egne saker på de forskjellige kategoriene som det ble delt ut pris til i spellemannuka.

Han mener at prisene som blir delt ut i forkant av utdelingen på fredag får mye mer oppmerksomhet nå, samtidig som de vil få oppmerksomhet under fredagens TV-sending.

Noe han tror er et bedre alternativ enn at alle prisen deles ut samtidig og dermed fått veldig lite tid og oppmerksomhet.

Tidligere år har et mindre antall priser blitt vist i god sendetid på NRK 1 og de resterende prisene vist i en oppsummering eller på en annen NRK-kanal eller nett.

I år, som i fjor, vil introduksjon, presentasjonen av nominerte, utdeling og takketale i alle kategoriene bli vist i sin helhet på NRK 1 den 22. april.

– Noen får kanskje litt bedre sendetid, men når man skal dele ut 28 priser så kan ikke alle deles ut samtidig. Men alle skal få oppmerksomhet på fredag også.