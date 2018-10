I ettermiddag skulle Pål Kønig, svogeren hans og svogerens barnebarn trekke hummerteiner like vest for Hauskevågen, helt nord på Karmøy. Da de nærmet seg en av de siste hummerteinene, så oppdaget de raskt at noe var galt.

– Vi så at blåsen til teina føyk frem og tilbake. Etter hvert som vi kom nærmere fikk vi øye på en sel som slet fælt med å komme seg løs fra teinetauet. Jeg har aldri opplevd lignende. Det var helt spesielt, sier Kønig.

Han forteller at selen var rundt 120 centimeter lang og at den veide mye.

– Det var ikke lett å få selen løs, for den var tung og tennene hans var skarpe. Den beit etter oss, men etter litt streving fikk vi til å kutte selen løs. Det var virkelig flaks at vi var tre i båten, hvis ikke hadde vi nok ikke klart det, tror Kønig.

Han er fremdeles litt usikker på om det var en sel eller en havert, men etter noen Google-søk, tror han at det var en sel de måtte hjelpe fri fra tauet.

– Det så ikke ut som at selen hadde noen sår etter å ha hengt fast, og han svømte raskt av gårde da vi fikk han løs. Jeg tror derfor ikke selen vil ha varige men fra hendelsen, sier Kønig.

Hobbyfiskeren er klar på at hadde selen hatt store skader, hadde han nok kontaktet noen.

– Men heldigvis så vi ikke noen sår eller noe som helst annet, sier han.