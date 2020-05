Fikk raskt kontroll over brann

Det ble meldt om brann i en garasje med en bil i, i Raunevegen på Nærbø klokken 02.43. Alle som var i huset kom seg ut, og brannvesenet fikk kontroll over brannen etter et kvarter. Huset måtte luftes for røyk, og brannen skal etterforskes.