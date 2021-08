Fikk nesten dør i hodet

En kvinne varslet politiet om at hun nær hadde blitt truffet av en dør da hun var i Strandgata i Haugesund. Døren falt fra en loftsleilighet på et bygg. Dørhåndtaket på døren har hektet seg fast til en vaier som henger over veien, slik at døren nå henger der. Politiet har sperret av området, og brannvesenet jobber med å få ned døren.