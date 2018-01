Fikk nei fra Riksantikvaren

Riksantikvaren har avslått anken fra Solabonden Vegard Voll om at staten må ta regningen for arkeologiske utgravinger på gården hans. Det betyr at han selv må betale 700.000 kroner for utgravingene. Nå ankes avgjørelsen inn for Klima- og miljødepartementet.