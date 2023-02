Fikk løsepengekrav på 50 millioner kroner

Like før jul i fjor ble entreprenørselskapet Stangeland Maskin utsatt for et omfattende dataangrep. I en pressemelding tirsdag skriver de tirsdag at løsepengekravet de fikk var på rundt fem millioner dollar.

– Men nøyaktig hva de har krevd av oss i løsepenger vet vi fremdeles ikke. Vi skulle få en eksakt sum når vi tok kontakt med angriperen. Et skissert eksempel lagt igjen av den kriminelle aktøren i tekstfiler, viste til 5 millioner dollar,om lag 50 millioner norske kroner. Dialog med angriper har imidlertid aldri vært aktuelt, skriver de i pressemeldingen.

Selskapet anslår de at angrepet har kostet dem rundt 10 millioner kroner.