Fikk ikke ned baugporten

"Mastrafjord" måtte snu, og alle bilene måtte i land da baugporten ikke ville ned da ferjen hadde lagt fra kai i Mortavika klokken 09:00. Bilene måtte stille seg i ny kø for å komme over fjorden. Det vil gå to ferjer inntil videre, melder Fjord1.