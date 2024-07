– Det virker som de aller fleste reisefølgene her har hatt et innslag av noroviruset eller hva det er.

Ørjan Sedeniussen fra Stavanger ligger på sykehuset med samboeren i Alanya i Tyrkia når NRK ringer.

Det som skulle bli en avslappende ferie i varmen ble alt annet enn det. Sedeniussen forteller at han har sett folk spy på strandkaien og rundt området hotellet ligger i.

Her så paret for seg at de skulle nyte ferien. Men solseng ble byttet ut med sykehusopphold. Foto: Skjermpdump / Ving

De er to av mange som har blitt syke på hotellet Sunprime C-Lounge i Tyrkia denne uken. Ferien har de bestilt gjennom Ving.

Det var i forrige uke at VG omtalte at det har vært minst 31 lignende sykdomstilfeller på det samme Ving-hotellet den siste tiden. (Ekstern lenke)

Mistenker norovirus

Paret fikk vite om VG-artikkelen dagen før de skulle reise ned.

I forkant av ferien fikk de melding fra reiseselskapet hvor det sto at de måtte være flinke med blant annet håndhygiene.

Pressekontakt i Ving, Ingrid Osa, sier at de synes det er veldig leit for de som har blitt syke på sin ferie.

– Og jeg vil på generelt grunnlag oppfordre alle som blir syke når de er på ferie om å kontakte lege slik at de raskere kan bli frisk, og få en dokumentasjon de eventuelt kan benytte for sin reiseforsikring.

Men for paret ble det sykdom i stor stil på tross av god håndhygiene.

– Det inntraff hos meg dag nummer to på kvelden, ganske kraftig. Det hadde gått gradvis bedre, men nå er samboeren min kvalm, sier Sedeniussen.

Ørjan Sedeniussen og samboeren ble syke med magesjau på ferien til Tyrkia. De er kritiske til at Ving ikke lot dem bytte hotell. Foto: privat

Osa sier at prøver på hotellet viser at smitten ikke er hotellrelatert.

– Det skyldes altså ikke dårlig hygiene på hotellet. Smitten er i Alanya-området noe lokale leger har bekreftet. Det smittes fra menneske til menneske, noe som er grunnen til at vi mistenker norovirus.

Tallet på syke har gått ned, nå er åtte registrert som syke, opplyser Osa.

– Det er dårlig

Da paret fikk vite om at det var mye sykdom på hotellet spurte de Ving om å få bytte til et annet reisemål. Men det lot seg ikke gjøre.

– Vi var skeptiske til å reise ned, men da vi ikke hadde mulighet til å bytte, så tok vi sjansen og reiste til hotellet. Der var ganske stille og litt laber stemning.

Paret er kritiske til at Ving ikke lot dem bo på et annet sted under ferien.

– Når vi gjorde oss villig til å bytte til et annet hotell, og det var godt informert om at det var høye konsentrasjoner av magevirus så er det på kanten å sende oss der vel vitende om at sjansen for at vi får en dårlig ferie er stor.

Osa sier at de ikke kan kommentere på enkelttilfeller om gjestene

Nå håper paret, som skal hjem på lørdag, at de fort kommer seg igjen, så de kan nyte de siste dagene av ferien.

– Det er dårlig at vi ikke fikk muligheten til å reise et annet sted og få en bedre ferieopplevelse når vi har investert en god del penger i denne uka.