Fikk i seg røyk

To beboere ble tatt med til Stavanger universitetssjukehus i ambulanse for sjekk etter at de fikk i seg noe røyk da det oppstod en mindre brann i leiligheten i Langgata i Sandnes klokken 03.24. Brannen skal ha startet i det elektriske anlegget, og brannen ble slukket av de som bodde der. Politiet oppretter sak på brannen.