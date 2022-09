Fikk gebyr for manglende belte

Statens vegvesen har fokus på bruk av bilbelte i buss denne uka. En kontroll på Sokn i dag førte til at seks passasjerer over 18 år fikk gebyr for å ikke ha tatt på seg bilbeltet. I tillegg fikk en bussjåfør kjøreforbud og ble anmeldt på grunn av manglende eller utgått yrkessjåfør-kompetanse for persontransport.