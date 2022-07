Fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt inn på lekeplass

I morges meldte politiet at en bil hadde kjørt inn på en lekeplass på Karmøy. Politiet skriver nå på Twitter at uhellet må ha skjedd i natt, og at lekeplassen ligger utenfor en barnehage. Bilen traff også et gjerde som tilhører en byggeplass. Politiet har vært i kontakt med sjåføren, som er en kvinne i 30-årene. Førerkortet hennes er beslaglagt.