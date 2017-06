Fikk fire uker i varetekt

De tre mennene mellom 18 og 20 år som er siktet for et ran på Klepp sist helg og på Tau, ble i går varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, opplyser politijurist Ellen Gimre. Hun vil ikke si hva de siktede har fortalt i avhør, eller hvordan politiet klarte å knytte disse to ranene opp mot de tre.