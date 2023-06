– Det blir veldig urettferdig. De andre får to uker til å forberede seg. Vi andre får 48 timer, sier Eivind Tornli.

Han er avgangselev ved Skeisvang videregående skole i Haugesund.

Alle avgangselvene skal opp i en muntlig eksamen. Derfor betyr dette mye for dem.

Elevene på Skeisvang kjenner flere som har fått se hva de har kommet opp i før de skulle. De mener noe må gjøres for at eksamen skal bli rettferdig.

– Jeg mener nødvendigvis ikke at den skal avlyses. Men vi ønsker en debatt om hvordan den kan gjennomføres rettferdig, sier Tornli.

Det var en datafeil hos Visma InSchool (VIS) som gjorde at noen elever feilaktig fikk se trekket for muntlig eksamen.

Det har vært mye eksamenskluss i år. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Feil flere steder

Totalt skal i underkant av 60 personer fått tilgang på landsbasis, opplyser Visma.

Åtte fylkeskommuner er utsatt for datatrøbbel: Rogaland, Vestland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark.

– Vi informerte umiddelbart fylkeskommunene om situasjonen. Funksjonaliteten ble skrudd av for elevene inntil feilen ble løst noen timer senere, sier programdirektør Bård Kasin.

Han synes det er leit at systemet ikke fungerte som det skulle.

– Dette beklager vi på det sterkeste. Nå er det opp til fylkeskommunene og skolene å avgjøre hva som blir den mest rettferdige løsningen for alle elevene, sier han.

Forstår frustrasjonen

Utdanningsdirektoratet skriver i en e-post til NRK at de er blitt kjent med situasjonen som har oppstått.

– Vi forstår at det som har oppstått er frustrerende for kandidatene som er involvert. Eksamenssystemet er komplekst med mange involverte og ansvarlige. Visma InSchool er det fylkeskommunene som er ansvarlige for, sier direktør Morten Rosenkvist.

Direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Det har vært mye datatrøbbel i forbindelse med eksamen denne våren. I mai fikk flere elever avlyst eksamen etter innloggingsproblemer.

Rogaland fylkeskommune oppgir at det er fire elever som har fått se trekket i muntlig i fylket. Men det mener avgangselevene på Skeisvang må være feil.

– Vi tror det er høye mørketall her. Vi vet i alle fall om fem på vår skole. Dessuten vet vi om flere ved en annen skole, sier Tornli.

For nyheten om at trekket lå ute, spredde seg raskt.

– Vi fikk info om det på TikTok og andre sosiale medier. Det var mange som fikk det med seg, sier Nora Aukland Sandtorv.

Lei datakluss

Avgangselevene er lei av alt klusset som har oppstått rundt årets eksamen.

– De har sagt vi skulle være trygge på at alt gikk etter planen, sier Sandtorv.

Hun og klassekompisene har aldri tatt en eksamen før i år.

Sigrid Dybvik Ekrene, Solveig Karine Rød Endresen, Eivind Tornli og Nora Aukland Sandtorv. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Rogaland fylkeskommune beklager og lover å rydde opp. De fire elevene får sine fag trukket på nytt.

– Det holder ikke. Alle burde bli trukket på nytt, mener avgangselev Eivind Tornli.

Fylkeskommunen har aldri ment det har vært grunn til å avlyse muntlig eksamen.

Assisterende fylkesopplæringssjef i Rogaland, Randi Hummervoll. Foto: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune

Assisterende fylkesopplæringssjef Randi Hummervoll forstår likevel reaksjonene.

– Årets avgangselever er i en spesiell situasjon ved at de ikke tidligere har gjennomført eksamen. Det er klart at de vil reagere på det som påvirker situasjonen for dem. Vår oppgave vil være å trygge dem i at alt som kan gjøres for å gi alle like forutsetninger blir gjort, sier Hummervoll.

Tirsdag denne uken får elevene på Skeisvang vite hva de kommer opp i. Torsdag skal de ha muntlig eksamen.

– Men dette skaper bare en ekstra usikkerhet for oss, sier Nora Aukland Sandtorv.