Fikk du denne e-posten fra Skatteetaten i dag? Ikke trykk på lenka

– Dette er ikke en e-post fra Skatteetaten. Dette er et forsøk på svindel. Vårt viktigste råd er: slett denne eposten, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, Christina Strand til NRK.

Mottok du en e-post litt før klokken 16 i dag om at du var berettiget til å motta en skatterefusjon? Synes du det var rart, spesielt ettersom du kanskje tidligere hadde fått beskjed om at du måtte betale restskatt? Nå bekrefter Skatteetaten at noen har prøvd å svindle deg.

NRK har fjernet navnet på avsender. Denne eposten ble sendt til en fellesadresse. Foto: Skjermdump / NRK

– Det er flere typiske tegn her på at dette er svindel, sier Strand.

Feil

Svindeleposten inneholder flere «klassiske» feil.

1. Skatteetaten hadde aldri henvendt seg på denne måten. Eposten ble tilsynelatende sendt fra en personlig epostadresse, det er noe Skatteetaten ikke gjør.

– Epostvarsler fra Skatteetaten sendes ikke fra en navngitt avsender, eller en personlig avsender, sier Strand.

Christina Strand er kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten. Foto: Baard Brinchmann Loevvig / NRK

2. I eposten står det at man må klikke på en lenke for motta en tilbakebetaling. Skatteetaten ber aldri om at noen må klikke på lenker.

– Skatteetaten ber aldri om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, kontonummer eller lignende via e-post. Vi sender ikke lenker. Vi henviser til Skatteetaten.no for innlogging og mer informasjon. All vår personlig kommunikasjon med skattyter med personsensitive opplysninger skjer innlogget. Vi bruker ikke lenker for nettopp å unngå slike tilfeller som dette, sier Strand.

3. Eposten er sendt til felleseposter og jobbeposter. Skatteetaten sender ikke personlige eposter til slike epostadresser.

NRK har forsøkt å kontakte avsender av eposten. Vi har ikke lyktes. Foto: Skjermdump / NRK

Sesong

Strand forklarer at det sannsynligvis er en grunn for at du mottok denne eposten nå, midt på sommeren.

– Slike svindelforsøk kan skje når som helst, men vi ser en liten tendens på at det kobles mot spesielle hendelser, som utsendingen av skatteoppgjøret, det øker aktualiteten noe.

– Vet dere hvor mange som har mottatt denne eposten?

– Vi har ikke oversikt enda, men vi har fått flere tips om denne eposten. Det kan tyde på at det er ganske mange som har fått denne basert på tipsene som har kommet til oss gjennom våre kanaler, sier Strand.

Skatteetaten tar imot tips via eposten: phishing@skatteetaten.no