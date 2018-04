Fikk brudd i ryggen i skiheisulykke

Lørdag ble en 52 år gammel kvinne fra Vindafjord skadet i en skiheis på Haukelifjell. Nå forteller familien at kvinnen er fra Vindafjord i Rogaland. – Hun har fått et brudd i ryggen. Hun er fortsatt på Haukeland og skal opereres for bruddet i dag, opplyser familien til Haugesunds Avis.