Fikk bøter for dårlige dekk

En sjåfør av et vogntog fikk 9000 kroner i gebyr fordi han ikke hadde vinterdekk i en kontroll Statens vegseansen hadde på Krossmoen i Eigersund lørdag. En annen sjåfør må betale 1500 kroner fordi to dekk hadde for liten mønsterdybde.