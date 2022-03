– Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. I det øyeblikket kom bare frykt og svært kjipe tanker i hodet mitt. Jeg trodde ikke det var mulig å få en slik kommentar i Norge.

Dette sier Elnura Supila, som har bodd i Norge i over tre år.

Supila er 33 år, er gift med en norsk statsborger og har et norsk barn på 2,5 år.

Hun forsøker å få seg en jobb. I Hviterussland er hun utdannet jurist, og har lang og bred erfaring fra ulikt juridisk arbeid, samt kontorarbeid.

Hun forklarer at hun etter hvert har blitt vant til å få avslag på søknader hos potensielle arbeidsgivere.

Men avslaget hos konsulentselskapet Head Energy tidligere denne måneden, overrasket henne.

Hun søkte på stillingen som «senior dokumentkontroller» hos Head Energy, og ble kontaktet av en person i selskapet tidligere denne uken.

– Der fikk jeg flere spørsmål angående min personlighet og forventningene mine på for eksempel lønn. Det var en helt vanlig og hyggelig samtale, sier hun.

Stillingen var på vegne av en av selskapets klienter. Olje- og gasselskapet Aibel.

– Tar ikke imot søkere fra Russland

Dagen etterpå fikk hun en e-post:

«Hei. Har snakket med Aibel, på grunn av situasjonen med Ukraina tar ikke Aibel imot søkere fra Russland pr i dag. Beklager.»

Hun poengterte at hun syns det hørtes veldig urettferdig ut mot dem som har bodd i Norge i flere år, og poengterte at hun selv kom fra Hviterussland og at det var to forskjellige land.

Svaret overrasket henne:

«Yes, jeg ser den. Men det er Aibel sin policy, beklager».

Legger seg flate

Head Energy legger seg flate i saken. Daglig leder i Head Energy consulting, Anders Lunde, forklarer at det var en av deres ansatte har uttalt seg uheldig og ubetenksomt i denne saken.

– Søkere vurderes utelukkende på grunnlag av deres kvalifikasjoner. Nasjonalitet er kun et vurderingsmoment for sikkerhetskritiske oppdrag som Head Energy utfører for Norsk forsvarsindustri. I den aktuelle saken var dette ikke en problemstilling.

Han forklarer at kandidaten ikke var kvalifisert til stillingen, og at det var svaret hun skulle ha fått.

– Vi vil gjerne benytte anledningen til å beklage ovenfor Elnura Supila og ønsker henne velkommen som søker til andre ledige stillinger hun vurderer seg kvalifisert til, sier han.

Aibel forklarer at de ikke har kjennskap til saken, og sier på generelt grunnlag at de ikke diskriminerer på bakgrunn av nasjonalitet. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ikke økt diskriminering

Aibel sier de har ingen kjennskap til saken, og de har ingen prosedyrer eller retningslinjer som diskriminerer basert på nasjonalitet.

– Hos oss blir ingen avvist på bakgrunn av nasjonalitet eller statsborgerskap, sier kommunikasjonsdirektør Mona Winge i Aibel, og legger til:

– Aibel forholder seg ellers til internasjonale sanksjoner.

Men sier også på generelt grunnlag at de ikke har noen ansatte som oppholder seg eller jobber fra Russland eller Hviterussland.

Selv om det er store økonomiske sanksjoner mot Russland på grunn av krigen i Ukraina, er NAV tydelige på at det ikke gir arbeidsgivere lov til å diskriminere arbeidssøkere.

Elisabeth Lie Nilsen, leder Nav marked Nord-Rogaland. Foto: Thomas Halleland

– I vårt system er det ganske tydelig at det ikke er lov å diskriminere. Vi opplever heller ikke at arbeidsgivere tenker at det er nødvendig å diskriminere. Det har vi ikke merket noe av, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder Nav marked Nord-Rogaland.