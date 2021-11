Fikk 18.000 i bot for å stjele caps

I slutten av oktober stjal en mann en politicaps fra en politibetjent og stakk av. Ikke lenge etter ble han funnet liggende inni en busk noen gater bortenfor. Mannen ble fratatt capsen og satt inn i arrest for han var overstadig beruset. Morgenen etter fikk han et forelegg på 18.000 kroner, skriver Politiets nettpatrulje - Sør-Vest på Twitter.

De forklarer videre at uniformen er et av de sterkeste symbolene til norsk politi, og den bidrar til synlighet, autoritet, tilgjengelighet og trygghet. Det er derfor ikke tillatt for folk uten politimyndighet å bære uniform.

– Nå går vi inn i julebordsesongen, og mange skal kanskje ut på byen for første gang på lenge. Får du en festlig idé? Her får du et vennlig råd på veien fra oss: Tenk deg om to ganger før du gjennomfører den, skriver de.