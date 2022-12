FHI-kutt skaper usikkerhet

Kommuneleger er bekymret for varig svekket beredskap dersom nedbemanning i Folkehelseinstituttet blir gjennomført. I en kronikk i VG skriver blant annet flere kommuneleger i Rogaland at FHI har vært en viktig premissleverandør under pandemien, og at de nå uttrykker stor bekymring.