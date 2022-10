Fetterens advokat: – Det vil komme et erstatningskrav

En 52 år gammel mann fra Kopervik ble i september i fjor pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17). Mandag ble det tatt ut tiltale mot mannen.

To år etter drapet i mai 1995 ble Tengs sin da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

– Det vi gjør nå er å sørge for at Agder lagmannsrett blir gjort kjent med beslutningen for å få gjenåpnet saken mot fetteren. Nå er en mann er tiltalt, og vi kan ikke ha to forskjellige gjerningsmenn, sier fetterens forsvarer Arvid Sjødin.

– Hva med erstatningskrav?

– Det vil komme et erstatningskrav så raskt saken er gjenåpnet, sier Sjødin.

I dag sender fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, dokumentene som kan frifinne hans klient til Agder lagmannsrett.

– Det er en grei avklaring at tiltalespørsmålet er avgjort. Jeg vil ta opp med partene hvordan det er hensiktsmessig å behandle saken videre, sier dommer i Agder lagmannsrett Dag Bugge Nordén til NRK.

Treff på DNA-markør

I april kom en ny sakkyndigrapport mot siktede i Birgitte Tengs-saken. Den bekreftet at DNA funnet på Tengs sin strømpebukse, er likt DNA-et til den siktede mannen i 50-årene fra Karmøy.

Mai 1995: Politiet undersøker stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept. Funn som ble gjort her kan vise seg å bli utslagsgivende. Foto: NTB

«Det betyr at DNA-markørens y-kromosom kan ha kommet fra han eller noen med samme profil», slo rapporten fast.

NRK forklarer Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert Bla videre Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy i 1995. Hvem drepte Birgitte? En omfattende drapsetterforskning førte til at Birgittes fetter kom i politiets søkelys. Fetteren tilsto først drapet og ble dømt i tingretten. Senere trakk han tilståelsen. Hvorfor trakk fetteren tilståelsen? Politiet fikk kritikk for avhørsmetodene som ble brukt. Fetteren og forsvarerne mente at tilståelsen ble presset fram i avhør og valgte å anke dommen. Hva ble resultatet i lagmannsretten? I lagmannsretten ble fetteren frikjent for drapet, men dagen etter frifinnelsen ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre i en sivil erstatningssak. Hvordan er det mulig? I en sivil rettssak gjelder andre beviskrav enn i en straffesak. Derfor kan dommene i to slike saker bli forskjellige. Erstatningskravet ble senere droppet, men selve erstatningsdommen ble stående. Hvorfor ble ikke saken avsluttet her? Fetteren ønsket å bli kvitt erstatningsdommen og tok saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her fikk han delvis medhold. Hva ble resultatet i Strasbourg? Den norske staten ble dømt til å betale erstatning til fetteren. De mente erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Men erstatningsdommen ble fortsatt ikke opphevet. Er saken oppklart? Birgitte Tengs-saken ble etterforsket av «cold case»-gruppen i Kripos. Nye DNA-analyser førte til at en mann i 50-årene ble pågrepet i september 2021. Han er nå siktet for drapet. Samtidig skal retten nå vurdere erstatningsdommen mot fetteren på nytt. Drapet på Birgitte Tengs Forrige kort Neste kort

Rapporten ble i juni kontrollert av Den rettsmedisinske kommisjon.

I 1997 ble fetteren først dømt for drapet på Birgitte Tengs, så frikjent i lagmannsretten.

Dagen etter han ble frikjent ble han likevel dømt i den sivilrettslige saken. Han ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Tatt opp elleve ganger

Denne dommen har både fetteren og far til fetteren, sammen med deres advokat Arvid Sjødin kjempet mot siden dommen falt. Hele elleve ganger har de begjært saken gjenopptatt, men fått avslag.

På det tolvte forsøket lyktes de. Agder lagmannsrett skrev i fjor høst at det hadde vært en betydelig utvikling i saken siden forrige behandling i lagmannsretten i mai 2020.

Foreldrene til Tengs og bistandsadvokatene deres, John Christian Elden og Erik Lea, har tidligere sagt at de vil avvente en behandling av ankesaken til det foreligger en dom mot den nå tiltalte mannen.

Elden skriver i en SMS til NRK at foreldrene tar tiltalen til etterretning.

– De vil nøye høre gjennom bevisførselen i retten for å se om den påvirker deres oppfatning av saken. De vet av erfaring i denne saken at en tiltale i seg selv ikke løser saken, skriver advokaten.