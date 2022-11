Fetteren til NRK: – Dette har påført meg enorm stor skade

I 25 år har fetteren og familien hans kjempet for en fullstendig frifinnelse og renvaskelse. Fredag ble erstatningsdommen endelig opphevet av Agder lagmannsrett.

Fetteren skriver i en SMS til NRK at han er lettet for at han og familien endelig har fått medhold i saken.

– Jeg er takknemlig for all hjelp og støtte i det som har vært en forferdelig situasjon, sier han.

Fetteren ble i 1997 dømt for drapet på Birgitte Tengs. Året etter ble han frikjent i Gulating lagmannsrett, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

– Norge har ikke bare feilaktig dømt meg, men også gjentatte ganger nektet å rette opp feilen. Det er 19 år siden EMK dømte Norge, det er helt grotesk at vi igjen og igjen har møtt på en mur i våre forsøk på å gjenoppta den sivile saken, skriver han i en SMS til NRK.

Selv om han er lettet for at han og familien har fått medhold i saken, forteller han at det aldri vil gjøre opp for de siste 25 årene.

– Dette har ødelagt en storfamilie og også påført meg enorm stor skade. Jeg kommer aldri til å få de siste 25 år tilbake, men håper i det minste denne dommen medfører endringer som ser til at noe slikt aldri kan skje igjen.

Da faren hans, Jakob, fikk beskjeden tidligere i dag gjorde han det klart at han ikke var glad.

– Jeg er lettet, men ikke prøv å få det til at jeg er glad, for det er jeg ikke. Det går ikke an å være glad når en har blitt torturert i 26 år. Men jeg er lettet, for all del, sier han.