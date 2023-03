Etter ein 26 år lang kamp mot rettssystemet skal fetteren til Birgitte Tengs i dag møte justisministeren for første gong.

Fetteren vart i 1998 frikjend for drapet på Birgitte Tengs i Gulating lagmannsrett, men likevel dømd til å betale foreldra hennar 100.000 kroner i erstatning.

Dommen stempla altså fetteren som drapsmann sjølv om juryen frikjende han. Dette stempelet har fetteren sidan dommen kom, kjempa for å bli kvitt.

Vil ha erstatning

Familien vil ikkje at nokre andre skal måtte bli utsette for det same som fetteren, og dei krev erstatning for påkjenninga den norske staten har påført dei.

– Eg håpar at justisministeren ryddar opp, slik at vi slepp å gå nye rettsrundar. Det fortener familien vår, seier Jakob, far til fetteren.

NRK møtte fetteren til Birgitte Tengs i 2012. Han vil vera anonym. Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Etter tallause rettsrundar gjennom 2000-talet, oppheva Agder lagmannsrett i november 2022 erstatningsdommen.

I eit eksklusivt intervju med NRK, sa fetteren den gong:

«Dette har øydelagt ein storfamilie og også påført meg enormt stor skade. Eg kjem aldri til å få dei siste 25 år tilbake, men håpar i det minste denne dommen medfører endringar som ser til at noko slikt aldri kan skje igjen».

Saka blir sett på som eitt av dei verste justismorda i noregshistoria, og fetteren fekk i oktober beklaging frå Riksadvokaten, politidirektøren og dåverande etterforskingsleiar i Kripos.

Frå Haugesund tinghus då fetteren til Birgitte Tengs vitna i rettssaka mot Johny Vassbakk i desember 2022. Illustrasjon: Hege Vatnaland

Håpar på løysing

Klokka 13.00 i dag møter Jakob og advokat Arvid Sjødin, justisminister Emilie Enger Mehl i Oslo. Son hans blir med på møtet via video frå Spania.

Justisminister Emilie Enger Mehl møter fetteren og representantane hans torsdag 2. mars kl. 13.00. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Håpet er å finne ei minneleg løysing på spørsmålet om erstatning for all uretten som er gjort mot fetteren og familien hans dei siste 26 åra.

– Vi har vorte skuffa så mange gonger opp gjennom åra, at det er naivt å ha blind tiltru til at dette blir ordna no. Men vi håpar, seier far til fetteren.

To rettsavgjerder har gått vegen til fetteren dei siste månadene.

Agder lagmannsrett opphevinga si av erstatningsdommen, og då Haugaland og Sunnhordland tingrett måndag 6. februar dømde Johny Vassbakk til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs.

I den siste dommen heiter det mellom anna at fetteren vart utsett for ei umenneskeleg behandling og psykologisk tortur under avhøyra, som førte til at han kom med ei falsk tilståing.

– Det er no eller aldri. Eg har store problem med å sjå kva som ligg i vegen for å rydde opp, seier Jakob.

Justispolitisk talsperson i Høgre, Sveinung Stensland, meiner at justisministeren må tilby fetteren ei solid erstatning.

Justispolitisk talsperson for Høgre på Stortinget, Sveinung Stensland, meiner ei solid erstatning må tilbydast fetteren så snart som mogleg. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Ettersom erstatningsdommen mot fetteren vart oppheva i haust, er det ingen grunn for departementet å venta. Alle er tente med at denne saka får avslutninga si så fort som mogleg, seier Høgre-politikaren.

Vil hindre justismord

Ei av forklaringane på at det har vore vanskeleg å få oppheva erstatningsdommen, er at tvistelova har ein absolutt frist på ti år om å få slike saker teke opp att.

For å få dommen mot fetteren oppheva måtte Agder lagmannsrett i haust derfor bruka Den europeiske menneskerettskonvensjonen for å overprøva fristen.

Både Regjeringa og Høgre jobbar med å endre tvistelova, slik at det likevel går an å få oppheva ein dom som openbert er feil, også etter at ti års fristen er gått ut.

I Høgre har arbeidet kome så langt at partiet har bede Justisdepartementet om lovteknisk bistand.

– Målet er å hindra fleire justismord, slik fetteren opplevde, seier Stensland.

Høgre har komme med to forslag til korleis lovteksten kan endrast, og bede Justisdepartementet koma med alternative forslag som sikrar formålet med endringa.

Jobbar med saka

I oktober 2022 uttalte justisminister Emilie Enger Mehl at ho ville sjå på lovverket som førte til at fetteren både vart frikjent og dømt til erstatning for drapet.

NRK har stilt Justisdepartementet spørsmål om status i dette arbeidet.

– Departementet er i gang med å greie ut moglegheita for endringar i reglane om gjenopning av sivile krav som er del av ei straffesak der det har falle ein dom. Eit slikt lovarbeid må vere grundig og forsvarleg, og kan ikkje hastast gjennom, seier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet.

Departementet jobbar med saka, seier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Eit lovforslag må også sendast på høyring før det eventuelt kan fremjast for Stortinget.

– Eventuelle lovendringar må gjelde generelt, og vil få bruk for ulike konkrete tilfelle, der både omsynet til han straffedømde, den fornærma og etterlatne skal varetakast, seier Aasen.

Justisdepartementet stadfestar at møtet med fetteren skal skje i dag.