Fetteren til Birgitte Tengs klager Norge inn til FN

Fetteren ble frikjent for drapet på den 17 år gamle jenta på Karmøy. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til de etterlatte.

Nå klager han Norge inn til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Det var VG som skrev om saken først.

Advokat Arvid Sjødin, som forsvarer fetteren, sier til NRK at dette er en svært viktig sak.

– Norske myndigheter mener at en person som er uriktig dømt for drapet på sitt søskenbarn skal leve med en sånn dom for alltid. Vi får ikke endret dommen i Norge. Derfor tar vi den til FN.

Fetteren mener Norge har brutt menneskerettighetene.

Reagerer på timingen

Justis- og beredskapsdepartementet sier til VG at det ikke er naturlig for dem å kommentere den nyeste utviklingen i saken.

Bistandsadvokat John Christian Elden, som representerer de etterlatte, sier til avisa at han reagerer på timingen. Han mener fetteren burde ventet til det fantes nye bevis i saken.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Elden.

Sjødin peker på at Norge har tiltrådt konvensjon om sivile og politiske rettigheter i FN.

– Den konvensjonen sier at man ikke har lov til å ødelegge omdømmet til en person. Ved å opprettholde en uriktig dom, så vil man ødelegge omdømmet hans. Dommen har den konsekvens at mannen verken kan bo eller jobbe i Norge, sier Sjødin.

Mener dommen er stigmatiserende

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy i 1995. Fetteren hennes ble dømt til 14 års fengsel i første rettsrunde.

Han ble senere frifunnet i lagmannsretten, men han måtte betale erstatning til familien.

Arvid Sjødin forsvarer fetteren til Birgitte Tengs. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Frifinnelsen er ikke nok, mener Sjødin.

– Han har en sivilrettslig dom der det står at han har drept sitt søskenbarn. Dommen er stigmatiserende, sier Sjødin.

Fikk erstatning i Strasbourg

I 2003 ble fetteren tilkjent erstatning i Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg fordi de mente dommerne i oppreisningssaken gikk for langt i å antyde skyld.

I 2016 gikk Kripos sin Cold case-gruppe gjennom saken. Arbeidet med saken har gått videre til en egen gruppe med etterforskere i Sør-Vest politidistrikt. Dette arbeidet pågår fremdeles.

Høsten 2018 fikk politiet inn flere tips i saken, etter at TV 2 sendte den omstridte dokumentaren «Hvem drepte Birgitte?».