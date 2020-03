Festet i natt

Rett over midnatt fikk politiet melding om høy musikk og bråk på en adresse på Hundvåg i Stavanger. da politiet kom dit, var et titalls personer i 20–30 års alderen samlet. Tre menn ble anmeldt for bruk av narkotika. Festen ble oppløst, og sak er opprettet.