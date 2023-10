Fest gikk over styr på Jæren

Flere patruljer ble sendt til en adresse på Ræge fredag kveld der en fest var gått over styr. Den første meldingen gitt ut på at en person løp etter andre med kniv. Vedkommende skal ha blitt truet av to andre. Verten fikk pålegg om å avslutte festen. Ingen skader på person.