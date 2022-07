– Det er veldig synd, men dessverre også litt forventa.

Slik kommenterer nyutdanna sjukepleiar frå Universitetet i Stavanger, Carina Jakobsen, søkartala frå Samordna opptak.

Dei viser at det er nærare 3000 færre søkarar til sjukepleiarstudiet i 2022 samanlikna med 2021. Nedgangen er på 22 prosent frå i fjor.

Det betyr dei lågaste søkartala sidan 2013.

Den ferske sjukepleiaren trur det er fleire grunnar til tilbakegangen etter to år med rekordmange søkarar.

– Det har vore to år med pandemi der veldig mange har søkt seg inn på sjukepleien. I tillegg har avgangselevane på vidaregåande fått tilbake tidlegare moglegheiter, som å reisa eller ta eit friår.

Sjukepleiarforbundet: – Urovekkande

Sjølv om det er færre som søker seg til sjukepleiarstudiet i år enn i fjor, er det framleis eit av dei mest søkte studia.

Andre nestleiar Kai Øivind Brenden i Norsk Sjukepleiarforbund (NSF). Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

– Men me synst det er urovekkande at det er såpass stor reduksjon i søkartala. Det er alvorleg dersom det viser seg at dette er ein trend, seier andre nestleiar Kai Øivind Brenden i Norsk Sjukepleiarforbund (NSF).

Ved hovudopptaket er det planlagt 5260 studieplassar på sjukepleiarstudiet, og totalt er det 10.223 førstevalssøkarar som konkurrerer om desse plassane.

Det utgjer 8 prosent av alle søkarane.

– Framleis høg søking til sjukepleiarstudiet blir viktig for å sikra nok kvalifiserte sjukepleiarar i framtida, seier direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, i ei pressemelding.

Nye Stavanger universitetssjukehus er blant sjukehusa som kan få problem med å skaffa nok sjukepleiarar dersom prognosane om sjukepleiarmangelen slår til. Foto: Arild Eskeland / NRK

Går mot stor sjukepleiarmangel

Noreg manglar nesten 7000 sjukepleiarar, ifølge NAV. Ifølge SSB kan landet mangla opp mot 28.000 sjukepleiarar i 2035.

Ei fersk undersøking frå NSF viser også at meir enn kvar fjerde sjukepleiar ikkje vil tilrå sjukepleiarutdanninga til andre.

Sjukepleiarforbundet peikar på fleire tiltak for å snu trenden for det dei kallar «verdas beste yrke».

– Det gjeld å sikra eit lønnsnivå som speglar utdanninga, god praksis for studentar og generelt arbeidsvilkår som gjer det mogleg å stå i yrket i full stilling heilt til pensjonsalder.

Den ferske sjukepleiaren Carina Jakobsen i Stavanger stortrivst i yrket sitt. Første veka som nyutdanna var kaotisk, og det var mange tankar i hovudet.

Sjølv om ho gler seg til å komma tilbake på jobb etter ferien, forstår ho at mange ikkje held ut i yrket.

– Det er veldig mykje tidsklemme og overtidsjobbing som sjukepleiar, men eg håpar politikarane høyrer på oss til slutt.

– Kva må til?

– Det må bli mindre arbeidsbelastning for dei som er på jobb. I tillegg må det inn fleire folk, slik at det ikkje blir så tungt å stå i yrket. Me må jobba med korleis me skal klara å ta vare på kvarandre.