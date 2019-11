– Vi leser gode nyheter i avisene om salget av elektriske biler i land som Norge, Frankrike, Nederland og USA. Men vår rapport viser at det er SUV-er som står for den største endringen innen bilindustrien, ikke elbiler.

Det sa toppsjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, da han la fram byråets «flaggskipsrapport» World Energy Outlook i Paris onsdag. Rapporten prøver å spå hvordan verdens energibruk blir framover.

Årets utgave er dyster lesning. Klimautslippene relatert til produksjon og bruk av energi, som olje, gass og kull, har aldri vært høyere enn i 2018. Dette til tross for at Greta Thunberg for alvor har satt klima på dagsorden, at fornybar energi stadig vokser og at elbilsalget øker.

Her er noen nøkkeltall fra rapporten:

De energirelaterte klimautslippene var på 33.243 millioner tonn CO₂ i 2018. Det er en økning på 43 prosent siden år 2000.

Verden konsumerte nesten 10.000 millioner tonn oljeekvivalenter i 2018. Det er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 2017.

– Bidratt mer enn fly

Og det er de store SUV-ene som får mye av skylden for utslippsøkningen de siste årene: Salget av SUV har mer enn doblet seg de siste ti årene. Fra 18 prosent i 2010 til 42 prosent i 2018.

– SUV-salget er den nest største grunnen til at klimautslippene har økt de siste ti årene – etter energisektoren, sa Fatih Birol under pressekonferansen.

Fatih Birol, toppsjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), la fram World Energy Outlook i Paris onsdag. Foto: Michel Euler/Ap

Økning i SUV-salget har alene bidratt mer til økning i utslippene enn hva flytrafikken har gjort, påpekte direktøren videre.

– Og det er ikke bare i USA at salget øker, men også i Kina, Europa, Afrika – alle steder, sa Birol.

Tyngre biler er vanskeligere å elektrifisere, og så forbruker en gjennomsnittlig SUV 25 prosent mer drivstoff enn en middels stor bil. Fortsetter salget av SUV i årene framover, så vil oljebruken gå opp til tross for økt salg av elbiler, ifølge rapporten.

Tre scenarioer

World Energy Outlook legger fram tre ulike scenarioer for verdens klimagassutslipp framover:

Dagens politikk-scenario: Alt fortsetter som før. Ingenting nytt blir gjort.

Alt fortsetter som før. Ingenting nytt blir gjort. Vedtatt politikk-scenario: Dagens klimapolitikk og planer blir implementert. Likevel vil temperaturen globalt øke med 2,7 grader fram mot 2040. Togradersmålet mislykkes.

Dagens klimapolitikk og planer blir implementert. Likevel vil temperaturen globalt øke med 2,7 grader fram mot 2040. Togradersmålet mislykkes. Bærekraftig scenario: Krever store endringer i energiproduksjonen og -bruken. Her oppfylles Parisavtalen. Temperaturøkningen holdes under to grader.

Forsker ved Cicero, Asbjørn Torvanger, mener SUV-trenden er en illustrasjon på at mye går i gal retning i klimapolitikken.

Samtidig er han klar på at hvilken type bil du kjører ikke er viktig i den store sammenhengen.

Asbjørn Torvanger, forsker ved Cicero. Foto: Cicero

– Skal vi nå bærekraftsmålet trengs det store omveltninger av våre transportvaner. Vi kan ikke da bare se på hvilken type bil folk kjører. Vi må gjøre noe med behovet for å reise i det hele tatt, og så må vi i så fall bruke offentlig transport – og da helst bane. Deretter kommer biltype og drivstoff, sier Torvanger.

Tredobling av CO₂-pris

Det viktigste i IAE-rapporten er at den beskriver hvor enorme endringer som må til for å nå klimamålene, mener forskeren.

– For å nå bærekraftsscenarioet må vi ifølge rapporten ha en tredobling av prisen på CO₂-utslipp i 2040 i forhold til vedtatt politikk-scenarioet, sier Torvanger.

– Er det realistisk at politikerne vil ta slike grep?

– Det er avhengig av hvor truet folk vil føle seg på grunn av klimaendringene, og hvor mye fossilindustrien stritter imot. For det er klart: Dette vil innebære store omstillinger i samfunnet vårt, for eksempel må transport og antall flyreiser kuttes. Jeg tviler på at vi er der i dag, sier han.

Rapporten legger også opp til en veldig vekst i sol- og vindkraft – hvis vi skal nå klimamålene.

– Det er ikke enkelt. For vind- og solkraft og bioenergi er arealkrevende, kan bety store naturinngrep og er mange plasser lite populært blant folk. I Tyskland har utbyggingen av vindkraft nesten stanset opp på grunn av protester fra lokalsamfunn, sier Torvanger.