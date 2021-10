Ferjekai trenger strakstiltak

Ferjekaien på Forsand er i så dårlig forfatning at det trengs strakstiltak. I et internt notat i fylkeskommunen står det at det kan bli alvorlige konsekvenser med personskader hvis det ikke settes inn strakstiltak, skriver Strandbuen. Kaien brukes både av kombibåten MF «Lysefjord» og turistferja på Lysefjorden.