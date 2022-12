Ferje kolliderte med kaien i Mortavika

Ferja som gikk fra Arsvågen til Mortavika tok borti hjørnet på kaien i Mortavika da den skulle legge til rundt klokken 19.30.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som har skjedd, og prøver å få oversikt over situasjonen. Det er grunn til å tro at det er noe skade på båten, men vi vet ikke omfanget, sier Regionleder Tor Kristoffersen i Fjord 1.

En bilist som var ombord på ferjen, sier til Haugesunds Avis at passasjerene ikke opplevde hendelsen som dramatisk, men at de kjente et lite dunk.

Avganger merket B i Ferjesambandet Arsvagen – Mortavika er innstilt inntil videre, melder Vegtrafikksentralen.