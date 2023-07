Ferje kan bli innstilt – mangler skipper

Ferjesambandet mellom Oanes og Lauvvik blir mulig innstilt til helgen grunnet mangel på skipper, melder Sandnesposten.

Hans Skaar i Fartøydrift AS spør i et innlegg på Facebook om noen kjenner en egnet skipper til å ta jobben. Hvis ikke kan det bli stopp for Høgsfjordsambandet i helgen.