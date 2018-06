Ferje innstilt ut dagen

Turistbilferja på Lysefjorden har fortsatt tekniske problemer. – Ferja er innstilt ut dagen i dag, sier Per A. Svanes i The Fjords. Det betyr at avgangen kl. 15. fra Lauvvik til Lysebotn med stopp i Songesand og Flørli utgår. Det samme gjelder returen kl. 18.00 fra Lysebotn.