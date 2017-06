Ferja kan fortsetje

Eit nytt brev frå Samferdsledepartementet slår fast at Rogaland fylkeskommune ikkje kan nekte konsesjon til private som vil drive ferja over Høgsfjorden, etter at Ryfast-tunnelen er opna i 2019. Det seier ordførar Bjarte Sveinsvoll Dagestad i Forsand.