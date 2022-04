Ferge i molo i Arsvågen

Det blir redusert kapasitet i fergesambandet Mortavika-Arsvågen, på grunn av teknisk svikt, melder Fjord1 på sine nettsider. Et vitne NRK har snakket med forteller at fergen har grunnstøtt ved Arsvågen. De sitter fast i fergen mens de venter på slep for å komme i land.