Ferde vil øke takstene i Ryfast

Bompengeselskapet Ferde vil øke bompengetakstene i Ryfast med 6,15 prosent. Det skriver Stavanger Aftenblad. Elbilandelen vokser raskt i tunnelen og er nå på 30 prosent.

Kommunikasjonsdirektør i Ferde, Marit Husa bekrefter at søknaden ble sendt til Statens vegvesen like før påske. Hun begrunner søknaden med at dette er i tråd med Stortingets Ryfast-vedtak om at takstene skal justeres i samsvar med prisutviklingen.