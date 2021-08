Fengslingsmøte i ettermiddag

I ettermiddag blir det fengslingsmøte for mannen som er sikta for drapsforsøk på si nå fråseparerte kone i Sandnes. Bakgrunnen for valdshendinga natt til søndag skal ha vore krangel om barnefordeling. Sikta hadde besøksforbod hos fornærma i saka, seier politiadvokat Cathrine Monsen: