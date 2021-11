Fengsling ikkje anka til Høgsterett

Mannen i 50-åra som er sikta for drapet på Birgitte Tengs vil vere varetektsfengsla til over nyttår. Forsvararane til mannen har bestemt seg for å ikkje anke fengslinga til Høgsterett, melder Aftenbladet.

– Eg ynskjer ikkje å kommentere avgjerda, seier hovudforsvarar Stian Kristensen til avisa.

I fengslingsskjenninga frå 28. oktober, som no ikkje vert anka til Høgsterett, står det at den sikta kan haldast i fengsel til 20. januar 2022.