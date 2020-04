Fengsling etter drapsforsøk

Dei to mennene som blei framstilt for varetektsfengsling, sikta for drapsforsøk, etter ei knivstikking på Vigrestad på søndag, skal fengslast meiner Jæren tingrett. Den eine i fire veker, den andre i to veker. Begge med to veker i isolasjon. Avgjerda vil bli anka seier forsvararane.