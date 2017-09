Fengsel i åtte år for å ha voldtatt nabojenta

Handlingen beskrives som svært grov, og dommen i Stavanger tingrett er i tråd med statsadvokatens påstand på åtte år, skriver Stavanger Aftenblad. Retten var enstemmig.

Mannen er også idømt å betale jenta over 300.000 kroner i erstatning.

Stripset jenta fast

Overgrepet skjedde da jenta kom hjem fra en bursdag 21. januar. Hun registrerte at naboen stod utenfor og tok seg en røyk. Ifølge dommen skal hun ha lagt seg, og senere på natta våkna av en maskert mann i rommet, skriver avisa.

Flere ganger skal hun ha bedt naboen om å gå. Mannen hevdet i retten at jenta samtykket.

Overgrepet skal ha pågått i flere timer. Mannen skal blant annet ha stripset jenta fast. Jenta motsatte seg dette, og mannen brant henne løs med en lighter. Hun fikk brannskader på armene.

Avviste kontaktforbud

Aktor mente 35-åringen burde ilegges forbud mot å kontakte jenta. Dette ble ikke tatt til følge i retten.

«Det er ikke opplysninger i saken om at tiltalte tidligere har begått straffbare handlinger overfor fornærmede enn det som fremgår av tiltalen, eller forfulgt henne eller krenket hennes fred. Retten er heller ikke presentert opplysninger som har sannsynliggjort at tiltalte vil gjøre dette i fremtiden. Retten vil i denne forbindelse også peke på at tiltalte er dømt til 8 års fengsel, noe som vil redusere en eventuell sannsynlighet betraktelig», heter det i dommen.